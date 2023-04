Felipe Neto após anúncios da Shein: 'Faça o L imediatamente'

FAÇA O L IMEDIATAMENTE!!!!! https://t.co/7hs0Ubzr2Y %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) April 20, 2023

O youtuber Felipe Neto comemorou os anúncios de que a gigante do comércio eletrônico, Shein, vai fazer investimentos no mercado brasileiro. O influenciador publicou em seu perfil oficial no twitter, nesta quinta-feira (20/4), para que se faça o “L imediatamente”, atribuindo as notícias como uma vitória do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).