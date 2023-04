Suspeita de bomba na loja dos pais de Zema provoca prisão

Após a verificação, o material foi recolhido e levado ao batalhão de Polícia Militar, para novas averiguações (foto: Governo de Minas/Divulgação) Uma mulher de 58 anos foi presa na manhã desta terça-feira (18/11) suspeita de entregar uma caixa com um simulacro de bomba na loja da família do governador Romeu Zema, em Araxá, no Alto Paranaíba. A caixa tinha, ainda, uma carta endereçada nominalmente ao governador. Após fugir do local, a mulher, natural de São Paulo, foi presa em flagrante.

O pacote foi inspecionado por policiais após suspeita de se tratar de um artefato explosivo. Além da postura incomum da mulher que deixou o pacote e se retirou rapidamente da loja, a caixa estava emitindo um som suspeito, o que fez com que a área fosse isolada e o esquadrão antibombas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Minas Gerais (Bope) acionado para atuar no local.

Após atuação dos policiais especializados, foi descoberto que se tratava de um relógio que simula uma bomba. Com o risco de explosão descartado, a área foi liberada. O governador de Minas estava em Brasília no momento em que o pacote com a bomba falsa foi entregue.

"O Governo de Minas tomará todas as medidas cabíveis para a responsabilização. As ações preventivas de segurança que já são realizadas serão reforçadas".

A mulher que deixou o pacote foi identificada e detida em flagrante pela Polícia Militar, quando se deslocava entre Araxá e Uberlândia. Ela foi encaminhada para delegacia de Polícia Civil, onde será autuada para prosseguimento da investigação.

Familiares suspeitaram do barulho da caixa entregue na loja, que fica em frente à residência da família (foto: Talyson Oliveira / Esp. EM)