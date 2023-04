Deputado do PL chama Flávio Dino de 'ministro trans'

O deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) criticou nesta sexta-feira (14/4) o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), pelas medidas adotadas pelo governo federal para buscar prevenir e evitar ataques a escolas.

"É uma vergonha este ministo. Temos o primeiro ministro da Justiça trans. Ele se sente um ótimo ministro, mas não é", bradou o parlamentar bolsonarista contra o maranhense.





Deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES) diz que Flávio Dino é o pior ministro da Justiça que ele já viu em 19 anos (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)



O parlamentar capixaba alegou que a fala postada por Dino em seu Twitter sobre o que poderia acontecer caso aqueles deputados que brigaram estivessem armados é um absurdo e citou a recente ida do ministro ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro, evento que contou com a participação de policiais federais.





"Ministro da Justiça, por que você não fala isso lá no Comando Vermelho. Você não foi lá no Complexo da Maré?", afirmou bastante irritado na tribuna da Casa.