PBH espera transferência do Carlos Prates pelo governo em 40 dias

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), espera que em 40 dias o governo federal faça a transferência do terreno do Aeroporto Carlos Prates para a administração municipal. Se a previsão se confirmar, Noman afirma que as obras no local poderiam começar.

O Executivo tem até o fim de maio para apresentar o projeto de transformação do espaço, que terá casas populares, centro esportivo, parques, uma área de lazer, centro de saúde e escolas.

Em entrevista à, o prefeito informou que os últimos detalhes para a transferência foram discutidos na quarta-feira, em Brasília, em encontro com os ministros Márcio França, do Portos e Aeroportos, Esther Dweck, da Gestão e Inovação e com o secretário de Gestão do Patrimônio da União, Lúcio Geraldo Andrade.

Segundo ele, ainda não há um projeto definitivo, apenas um esboço que foi apresentado para o governo mostrando a utilidade que seria dada à área. O projeto está sendo elaborado para ser apresentado ao governo federal no fim de maio.

Mas, durante a entrevista, Noman adiantou que haverá grande parque, com quadras esportivas para a prática de basquete, vôlei, futebol de salão, além de um espaço para skatistas.





A construção de casas populares também está prevista para o espaço. O prefeito disse que não há um número determinado, mas seria entre 1,5 mil e 2 mil. Centros de saúde e escolas também estão previstos, já que segundo o prefeito, a população da região é carente de serviços públicos.

“Vamos criar ali um grande centro, uma espécie de ‘Cidade das Crianças’”, detalhou. Ele afirmou que espera começar as obras em 30 ou 40 dias. Segundo ele, será criado um grupo de trabalho específico para desenvolver as etapas do projeto. “Espero apresentar, na semana que vem ou na próxima, um esboço de implantação do projeto, com mais consistência, falando em recursos e orçamento”, frisou.

Recursos Os recursos para as moradias populares viriam do programa Minha casa, minha vida”, de acordo com Noman. Mas a previsão é de que o início da construção das casas aconteça somente no ano que vem.

“Não teremos condição de ter o terreno, fazer o projeto e a licitação neste ano. É um projeto para o ano que vem e, talvez, para 2025.” Segundo o prefeito, ficou definido que a ministra Esther Dweck levaria a demanda para o Ministério das Cidades, a fim de viabilizar os recursos. “São recursos que só virão no ano que vem.”





O prefeito prometeu ainda um plano de mobilidade para a região. “Com abertura de novas ruas e avenidas, criando condições (de acesso).” Segundo ele, dos R$ 500 milhões de orçamento, R$ 200 milhões seriam destinados para os equipamentos públicos voltados para a mobilidade. Noman ressaltou que a Guarda Municipal continuará a fazer a segurança da área até o início das obras. “A partir do momento que elas começaram, essa segurança vai diminuir. Mas ela vai continuar enquanto for necessário, não vamos permitir nenhum tipo de invasão. Espero que a comunidade se beneficie disso ao final porque esse é o nosso objetivo.”