Julgamento de Bolsonaro: aposentadoria de Lewandowski embaralha planos

A decisão do ministro Ricardo Lewandowski de se aposentar do STF (Supremo Tribunal Federal) em abril pode embaralhar os planos até então traçados no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para o julgamento de ações que miram Jair Bolsonaro (PL) —se condenado, o ex-presidente ficará inelegível por oito anos.



Lewandowski deixou a cadeira que ocupava havia 17 anos no STF nessa terça (11/04). Ele poderia ter se aposentado até 11 de maio, quando completará 75 anos, mas resolveu antecipar a saída. A aposentadoria do ministro pode mexer tanto com o placar como com a data do julgamento de Bolsonaro na Justiça Eleitoral.

Segundo magistrados que acompanham o tema, a ideia de uma ala do tribunal era que a primeira ação contra o ex-presidente fosse colocada em pauta no final deste mês.



Ministros queriam que Lewandowski participasse da análise do caso com o objetivo de evitar que Kassio Nunes Marques, que vai substituí-lo no TSE, estivesse no julgamento.

A ideia era que todos os três integrantes do STF na corte eleitoral votassem da mesma forma, mas a entrada de Kassio como ministro titular do TSE levanta dúvidas sobre esse placar. O ministro indicado por Bolsonaro costuma votar de acordo com interesses do ex-presidente em pautas no Supremo.



Além disso, Kassio suspendeu no ano passado decisão do TSE que cassou o mandato do deputado estadual paranaense Fernando Francischini. Francischini havia sido cassado em outubro de 2021 devido à publicação de um vídeo, nas eleições de 2018, em que alegava ter havido fraude nas urnas eletrônicas para impedir votações em Bolsonaro. O caso tornou-se um precedente no TSE sobre como o tribunal pretendia agir diante de candidatos que atacam o sistema eleitoral.



O fato de Kassio ter suspendido a decisão é visto como um indício de que ele votará para manter a elegibilidade de Bolsonaro.



Sobre o prazo, pessoas próximas ao presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, esperam que ele coloque a primeira das ações contra Bolsonaro em julgamento até o final de abril. Ponderam, no entanto, que o presidente do TSE só levará o tema ao plenário se tiver certeza de que Bolsonaro será declarado inelegível por oito anos —prazo que conta a partir da eleição de 2022.



Nesta terça, por exemplo, Moraes divulgou a pauta de julgamentos de abril sem o processo que mira o ex-presidente, em sinal de que não tem certeza sobre o assunto. Ele ainda pode incluir o caso na análise do mês depois que o relator liberar o processo. Aliados do ministro, porém, temem que ele postergue o início do julgamento.



Das 16 ações de inelegibilidade protocoladas contra Bolsonaro, a mais avançada é uma proposta pelo PDT, que trata de uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada em julho passado. No episódio, o então presidente apontou dúvidas e difundiu mentiras sobre a segurança das urnas eletrônicas.



A ação argumenta que Bolsonaro usou a estrutura do Palácio da Alvorada, na reunião com embaixadores, para atacar a integridade do sistema eleitoral e o acusa de abuso de poder político e de uso indevido dos meios oficiais de comunicação.



O PDT pediu em janeiro que fosse incluída na ação a minuta golpista encontrada pela Polícia Federal durante busca e apreensão na casa de Anderson Torres, que foi ministro da Justiça de Bolsonaro. O documento propunha um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE para rever o resultado do pleito. A minuta deu robustez à ação, avaliam integrantes do tribunal.



O prazo para as alegações finais da defesa nessa ação já terminou e foi aberto período para manifestação do Ministério Público, que acaba nesta quarta-feira (12). Isso significa, na avaliação de membros do TSE, que o relator, ministro Benedito Gonçalves, pode finalizar o parecer sobre o tema e liberar o caso para julgamento ainda na semana que vem. Se isso se confirmar, caberá a Moraes definir se inclui ou não o processo na pauta de abril.



Ministros da corte eleitoral e de outras tribunais consideram que o relatório será favorável à inelegibilidade. Eles também preveem que Bolsonaro deve ser condenado no plenário —embora haja dúvida sobre o placar.

Nesta terça, o TSE rejeitou um pedido do ex-presidente para que Moraes fosse declarado impedido de participar dos julgamentos das ações por seis votos, inclusive com o de Kassio.



O TSE é formado por 7 ministros, dos quais 3 são oriundos do STF, dois do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e dois são advogados indicados pelo Supremo. Além deles, há 7 ministros substitutos.

Kassio deve entrar no lugar de Lewandowski por ser o substituto com origem no STF mais antigo. A avaliação no Judiciário é que o voto dele e de Raul Araújo, do STJ, são considerados dúvidas.

Como a composição do tribunal é pequena, ministros acreditam que a presença de Lewandowski daria mais segurança de que seria atingido um placar robusto contra Bolsonaro.



A pior hipótese para quem defende a inelegibilidade do ex-presidente seria a de os ministros Carlos Horbach e Sérgio Banhos, vindos da advocacia, não acompanharem o voto de Benedito. Nessa hipótese, caso os quatro divirjam do relatório, Bolsonaro sairia vitorioso e manteria sua elegibilidade.

Em 2021, Horbach foi contra cassar o mandato de Francischini por ataques ao sistema eleitoral, divergindo do restante dos ministros.



Entre as 15 demais ações que pedem que o ex-presidente seja impedido de disputar eleições, há outra considerada mais embasada: a que aponta a existência de uma ampla rede de desinformação que atuou a favor da candidatura do ex-mandatário, proposta pelo PT.

Segundo pessoas próximas de Moraes, o ministro considera a ação bem elaborada e que também pode levar à inelegibilidade de Bolsonaro.

CONHEÇA OS MINISTROS DO TSE, SUA ORIGEM E PERMANÊNCIA NA CORTE:

Ministros titulares (origem/até quando fica no tribunal)



Alexandre de Moraes (STF, até jun.24)

Cármen Lúcia (STF, até ago.24)

Benedito Gonçalves (STJ, até nov.23)

Raul Araújo Filho (STJ, até set.24)

Sérgio Silveira Banhos (advocacia, até mai.23)

Carlos Bastide Horbach (advocacia, até mai.23)

Novo titular, na vaga de Ricardo Lewandowski





Kassio Nunes Marques (STF, até ago.23)

Ministros substitutos