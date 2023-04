Deputado acusa Carla Zambelli de 'agredir colega' na Câmara

Durante sessão da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, na Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (11/4), o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) afirmou que a colega Carla Zambelli (PL-SP) agrediu verbalmente outro parlamentar.





A fala de Orlando criou tumulto na sessão, que iria ouvir do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, sobre a política de armas do governo Lula, as medidas da pasta após os atos antidemocráticos, a visita ao Complexo da Maré e as recentes invasões de terra promovidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).





Carla Zambelli foi acusada de agredir verbalmente colega em sessão na Câmara dos Deputados (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados) Em seguida, Orlando também pede que a gravação seja usada como prova em uma representação formal ao conselho de ética da casa. “Eu estou aqui e eu vi”, completou o parlamentar ao ser interrompido pelos gritos dos demais deputados.









Diante da fala de Sanderson, o parlamentar Éder Mauro (PL) afirmou que era o que os colegas queriam. “É o que eles querem e é o que o ministro vai fazer, eu não tenho a menor dúvida. Está na casa do ministro isso. Vai querer fugir, porque na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania) ele teve amparo. Mas aqui não”, gritou.