Janja abre vídeo divulgado pelo Planalto para os 100 dias de Lula

Socióloga Rosângela da Silva, mais conhecida por Janja, abre o vídeo que aponta os feitos do governo Lula nos 100 primeiros dias (foto: Reprodução/Twitter) A primeira-dama Janja da Silva (PT) abre o vídeo que o Palácio do Planalto divulgou nesta segunda-feira (10/4) para celebrar os 100 dias do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).





Os primeiros 100 dias de governo chegam para mostrar o principal compromisso do governo federal: unir seu povo e reconstruir o país! O Brasil voltou a combater a fome, cuidar da saúde, proteger o meio ambiente e oferecer dignidade para quem mais precisa. #OBrasilVoltou pic.twitter.com/84DhgHqbUb %u2014 Planalto (@planalto) April 10, 2023 "Hoje faz 100 dias que a alegria tomou posse. 100 dias que o Brasil voltou", afirma a socióloga paranaense.









Além de Janja, a ativista Preta Ferreira, os atores Guilherme Weber, Elisa Lucinda e Luana Xavier são alguns dos que participaram do vídeo. O retorno do Minha Casa, Minha Vida, do Ministério da Cultura e a criação do Ministério da Igualdade Racial são alguns dos pontos citados.









Até Marcelo Serrado, que participou de manifestações favoráveis ao então juiz Sergio Moro (União Brasil-PR), participa ressaltando a volta do Bolsa Família. No pleito de 2022, o ator declarou voto no candidato petista.