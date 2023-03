Empresário que cedeu jato para Lula foi campeão de doações ao PT em 2022

José Seripieri Filho emprestou seu jatinho particular para Lula participar da COP, no Egito (foto: Reprodução/Youtube)

O empresário José Seripieri Filho, dono da empresa Qualicorp, foi o maior doador individual do PT no ano passado.

Em dezembro, mais de um mês após a eleição, ele fez duas contribuições totalizando R$ 1 milhão para o partido, segundo prestação de contas apresentada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Com isso, totalizou R$ 2.575.000 repassados aos cofres da legenda e ultrapassou o empresário e pecuarista Jonas Barcellos, que deu R$ 2,1 milhões no ano passado.

Leia: Lula adia viagem para a China por orientação médica

Seripieri é amigo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de diversos petistas. Em novembro do ano passado, ele emprestou seu jatinho particular para o então presidente eleito participar da COP, encontro climático da ONU, no Egito.