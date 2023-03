Ministro Paulo Pimenta anuncia o retorno do programa Mais Médicos

Ministro fez anúncio pelas redes sociais, na manhã deste sábado (18/3) (foto: Mauro Pimentel/AFP) O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, anunciou, neste sábado (18/3), o retorno do programa Mais Médicos. O objetivo é ampliar o número de profissionais da saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).

O lançamento está previsto para a próxima segunda-feira (20/3) e o programa passa a se chamar agora 'Mais Saúde para o Brasil'.





"Na próxima segunda ocorre o lançamento do programa, que além de ampliar o número de profissionais na saúde, vai trabalhar para melhorar o SUS com investimentos para construção e reformas de Unidades Básicas, ampliando o atendimento no Brasil".

De acordo com o ministro, o novo programa vai ampliar o número de especializações, como cirurgião dentista, enfermeiros e assistentes sociais, nas equipes de saúde.

Criado no Governo @dilmabr, o Mais Médicos chegou a ser responsável por 100% da atenção primária em 1.039 municípios, contratou mais de 18 mil profissionais e beneficiou 63 milhões de brasileiros. O desmonte do programa, nos últimos anos, mostra o descaso que sofreu o SUS. %u2014 Paulo Pimenta (@Pimenta13Br) March 18, 2023