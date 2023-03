Presidente do STM elogia Lula: 'Tem a tarefa de pacificação'

Francisco Joseli Parente, novo presidente do STM, disse que Lula tem o "perfil certo" para pacificar o país (foto: Reprodução/STF)

O novo presidente do Superior Tribunal Militar (STM), tenente-brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente, elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que ele tem a tarefa de pacificar o país, sendo, portanto, o "perfil certo para isso". Para o general, a trabalho do petista é "difícil, mas ele tem capacidade".