8 de janeiro: coronel diz ter estranhado convocação apenas de alunos da PM

Coronel Jorge Naime assumiu que neste tipo de evento, os alunos do curso da PMDF também são convocados (foto: Rinaldo Morelli/CLDF)

Depoente desta quinta-feira (16/3) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, o coronel Jorge Eduardo Naime achou estranha a informação de que apenas alunos do curso de formação da Polícia Militar (PMDF) teriam sido convocados para conter os ataques terroristas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do dia 8 de janeiro.