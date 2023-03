Coronel da PMDF: facilidade de acesso aos Três Poderes foi 'impressionante'

Coronel Jorge Eduardo Naime afirmou que não estava no comando da Polícia Militar do Distrito Federal no período dos ataques terroristas realizados por bolsonaristas no dia 8 de janeiro (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press) Primeiro a depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos nesta quinta-feira (16/3), o coronel da Polícia Militar (PMDF) Jorge Eduardo Naime disse que a facilidade com que os manifestantes entraram na sede dos Três Poderes foi "impressionante".

Comando

Naime também deixou claro que ele não estava no comando durante o período dos ataques. "Não estava presente, não sei quais foram as ordens (dadas aos militares)", disse o coronel da PM. Mesmo assim, ele ressaltou que as responsabilidades precisam ser diferenciadas. "A PMDF não tem jurisdição dentro de qualquer prédio federal", apontou.





O militar comentou ainda que outros comandos também precisam ser culpados pelos ataques. "Se todo mundo sabia, por que os prédios não estavam guarnecidos? Se, minimamente, houvesse uma resistência, daria tempo da polícia militar se posicionar", apontou Naime.