Polícia Civil investiga ossada humana encontrada próxima ao Planalto

O cadáver foi localizado em uma mata próxima ao Palácio do Planalto por um servidor do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), durante um treinamento. (foto: Reprodução/Google Maps) A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga de quem pode ser a ossada encontrada a 700 metros do Palácio do Planalto, ontem, e qual a causa da morte. Os restos mortais estavam em elevado grau de decomposição, em uma área do 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao Instituto de Medicinal Legal (IML) para análise e identificação.





No matagal, na via N2 Leste, a equipe localizou a ossada, que ainda estava com trapos de roupa e uma aliança. Trata-se de um cadáver adulto e estava em estado avançado de decomposição, com o crânio e os braços separados. Ao lado do corpo, os policiais encontraram um celular e uma carteira. Os PMs isolaram a área até a chegada dos peritos da Polícia Civil.

O caso é investigado pela 5ª Delegacia de Polícia (área central). Ao Correio, o delegado Rafael Catunda detalhou quais serão os próximos passos da investigação. "O primeiro passo é identificar a vítima. Identificada, vamos analisar o histórico. Ver se tem algo de briga, atrito, acerto de contas, ou se era uma pessoa que tinha alguma doença, por exemplo. O terceiro passo é saber se foi uma morte natural ou um crime que aconteceu", frisou.

Agora, os peritos vão analisar o corpo para estipular há quanto tempo ele estava no local. De acordo com a PCDF, não é possível afirmar que o corpo está na área há muito tempo, pelo fato de haver a ação de animais e do cadáver se deteriorar mais rápido por estar em local aberto.