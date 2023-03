Ministérios buscam protagonismo para lançar o museu da escravidão

Apesar de o projeto ser de competência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e ser um órgão vinculado ao Ministério da Cultura de Margareth Menezes, Anielle Franco quer marcar sua participação no plano de ação que não engrena há anos (foto: Ricardo Stuckert/PT) O Ministério da Cultura (MinC) lançará no próximo dia 20 uma portaria que vai congregar todas as pastas e movimentos sociais envolvidos no planejamento da construção do museu que marcará a memória da escravidão, no Cais do Valongo, no Rio de Janeiro. A decisão foi tomada em reunião, após a visita das ministras Anielle Franco e Margareth Menezes ao local, na última quinta-feira (9/3). Segundo interlocutores ministeriais ouvidos pelo Correio, um dos motivos para a medida é a disputa entre o Ministério da Cultura e da Igualdade Racial sobre quem encabeçará o projeto.





Apesar de o projeto ser de competência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e ser um órgão vinculado ao MinC, Anielle quer marcar sua participação no plano de ação que não engrena há anos. Procurado, o Ministério da Cultura informou que a portaria "é um instrumento fundamental que vai regular as atribuições de cada um dos entes governamentais que irão atuar no Cais do Valongo e vai definir o retorno do comitê gestor com participação da sociedade civil". O Ministério da Igualdade Racial não respondeu até o momento. O espaço permanece aberto.

'Muitas tendências'

Gestores que tentaram executar um projeto no local tiveram dificuldades. “Tem muitas tendências dentro do movimento preto e não se consegue fechar uma posição. Quando se estabelece uma tese, o resto do grupo se antagoniza. Há sempre algum tipo de protesto e rejeição dos movimentos. O problema nem é tanto recurso, é definição. Não se consegue definir com clareza o que será realizado, pelas divergências do grupo mobilizado, da sociedade civil”, explicou um militante que participa do movimento social, mas preferiu não ser identificado.

Leia: Lideranças do PT aumentam coro por indicação de advogada mineira ao STF

Além dos dois ministérios, outra pasta que deverá entrar no plano de ação será o Ministério da Educação (MEC), que, pela sua larga produção de estudos da cultura africana e da sua diáspora, terá o objetivo de fortalecer o legado dos negros para o Brasil.

Revitalização

O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) será o financiador de parte do projeto, mas não se limita apenas à estrutura do museu que será construído em um antigo armazém, localizado em frente ao sítio arqueológico. O foco será também na intervenção no território por meio da revitalização da área.

“Acontece que, sempre quando se faz um museu, como está sendo proposto, e quando não se apoia a região, vem a crítica de gentrificação. Passa pela oportunidade de locais de venda, para o pessoal da região, algum tipo de crédito orientado, espécie de microcrédito para quem já vive na região, sempre privilegiando o território e a comunidade preta”, explicou a fonte ministerial.

Leia: Governo aposta ter 90 dos 108 votos de federação entre União e PP na Câmara

Essa é a terceira etapa da consolidação do projeto Porto Maravilha, que é composto pelos aparelhos culturais Museu do Amanhã, Museu de Arte do Rio (MAR) e AquaRio. A primeira fase foi de intervenção urbana, com a implosão de viadutos e recolocação do espaço urbano. A segunda foi de construção de locais culturais, para trazer demanda turística e desenvolvimento de serviços na região.





Agora, se inicia a fase habitacional para levar movimento em todos os turnos para a região. O museu no Cais do Valongo será mais um elemento para o ecossistema da Região Portuária, que virá com a edificação e venda de imóveis na região.