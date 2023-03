Governo propõe reajuste salarial de 9% aos servidores federais

Proposta foi obtida pelos servidores após reunião de negociação em Brasília na sexta-feira (10/3) (foto: Ana Volpe/Agencia Senado)

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ofereceu na sexta-feira (10) um reajuste salarial de 9% aos servidores federais a partir de maio, acompanhado de um aumento de R$ 200 no auxílio-alimentação.





Segundo Rudinei Marques, presidente do Fonacate (Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado), a proposta será oficializada pelo governo na próxima segunda-feira (13) e encaminhada para deliberação dos servidores.



"Nós começamos a reunião de hoje [sexta] com o governo apresentando uma proposta de 8,4% a partir de abril. Ao longo da negociação, o governo foi cedendo e conseguimos avançar até 9% a partir de maio", disse.



"Foi a última rodada de negociação com o governo, agora a gente vai levar essa proposta para as bases e tirar dali uma deliberação final. Estou sentindo que é uma tendência dos servidores aprovarem esse percentual", acrescentou.



A oferta de recomposição salarial de 8,4% a partir de abril havia desagradado às entidades filiadas aos fóruns nacionais de servidores públicos, que falaram em "frustração total" com a contraproposta salarial do governo.



Segundo Janus Pablo de Macedo, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (ANFFA), a proposta não atendia às necessidades da carreira, que acumula defasagem salarial por sete anos.



"Apesar dessa contraproposta, acreditamos que podemos avançar no sentido de conquistarmos a tão sonhada reestruturação da nossa carreira e entendemos que essa etapa coletiva é um termômetro das negociações, mas não define o que podemos alcançar na rodada setorial", afirmou.



O presidente do Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central), Fábio Faiad, também mostrou insatisfação com a sugestão inicial durante a reunião de negociação.

"8,5% é praticamente a atualização dos 7,8% de março. Uma proposta inferior a isso deixa a gente muito frustrado", disse. "Não é que a gente acha, a gente tem certeza que o governo tem como avançar."



Essa é a segunda proposição feita pelo governo aos servidores. Em fevereiro, foi oferecido um reajuste linear de 7,8%, também acompanhado de um acréscimo de R$ 200 no auxílio-alimentação. Os funcionários públicos, por sua vez, pediam a aplicação de um percentual linear de 13,5% a partir de março.



A proposta, calibrada de forma a caber dentro do orçamento de R$ 11,2 bilhões já reservado neste ano para ajustar a remuneração do funcionalismo, havia sido apresentada em reunião da mesa de negociação permanente, conduzida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com participação dos sindicatos.



Leia: Salário dos servidores de Minas gera novo embate entre Zema e oposição



O aumento de 9% aos servidores coincide com o valor citado à Folha pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em sua primeira entrevista no cargo.



Algumas categorias estão com a remuneração congelada desde 1º de janeiro de 2017, quando tiveram o último aumento. Carreiras de Estado, como policiais e diplomatas, tiveram o último reajuste em 1º de janeiro de 2019.