Haddad anuncia acordo de R$ 26,9 bi com estados para repor perdas com ICMS

Haddad anunciou acordo para repor perda de arrecadação após lei que impôs teto de alíquota do ICMS no ano passado (foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil) Em pronunciamento nesta sexta-feira (10/3), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciou um acordo de R$ 26,9 bilhões entre a União e os estados para repor as perdas de arrecadação impostas pelo corte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre combustíveis, energia, transportes e comunicações imposto no ano passado.









Acompanhado do secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e do governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), o ministro anunciou que o valor de R$ 26,9 bilhões foi alcançado após negociação com os 27 governadores diante da discrepância entre os R$ 18 bilhões propostos pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) no fim do ano passado e os R$ 45 bilhões reclamados pelos estados pela perda na arrecadação.





Em março do ano passado, Bolsonaro sancionou uma lei que estabeleceu o teto da alíquota do ICMS em 17% pelos estados. Antes disso, cada unidade federativa era livre para estabelecer o valor cobrado. A norma, aprovada pelo Congresso Nacional, foi uma das medidas adotadas pelo governo federal para conter a alta do preço dos combustíveis no contexto de ano eleitoral.

Como o valor será pago

Segundo Haddad, uma parte do valor da compensação já foi resolvida em alguns estados que, no ano passado, conseguiram liminares judiciais para reduzirem o pagamento de parcelas da dívida com a União em compensação à queda na arrecadação via imposto. O Ministério da Fazenda aponta que cerca de R$ 9 bilhões já foram compensados desta maneira.

De acordo com o Ministério da Fazenda, o restante do valor será pago ou abatido das dívidas dos estados até 2026. Os que têm a receber até R$ 150 milhões receberão metade da quantia neste ano e outra metade em 2024 com recursos do Tesouro Nacional.





Os estados que têm a receber entre R$ 150 milhões e R$ 500 milhões receberão um terço do valor neste ano e o restante no ano que vem. Já o pagamento dos que têm mais de R$ 500 milhões a receber será feito em 25% neste ano, metade em 2024 e mais 25% em 2025.





Para Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Sul, estados sob Regime de Recuperação Fiscal, vale a mesma regra, mas o adicional de R$ 900 milhões será compensado na dívida em 2026.