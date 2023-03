Fala transfóbica: Nikolas ganha seguidores e elogio de Valdemar

Presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, afirmou que a sigla apoia os comentários do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) (foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, apoiou a fala transfóbica do deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) na tribuna da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira (8/3). O líder do PL comentou que o político mineiro é franco e que isso se refletiu no aumento do número de seguidores em suas redes sociais nas últimas horas.

"Nikolas Ferreira foi eleito o deputado mais votado do Brasil por várias razões: é uma pessoa de qualidades, que tem princípios, um jovem que defende suas convicções com paixão e sinceridade. Ele representa o eleitor que acredita nele", postou Valdemar em suas redes sociais.Em seguida, ele comentou que 46 mil contas passaram a seguir o deputado mineiro e atribuiu isso à franqueza de suas falas.Valdemar da Costa afirmou que o político tem a sua liberdade de expressão garantidas pelas funções parlamentares e afirmou que o partido irá apoiá-lo. "Conte conosco, Nikolas! O PL estará sempre contigo".