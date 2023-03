Lula vai anunciar reajuste no repasse de verba para merenda escolar

Anúncio será feito por Lula (PT) nesta sexta-feira (10/3) (foto: Ed Alves/CB/DA.Press) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciará, nesta sexta-feira (10/3), o reajuste nos valores repassados pela União a estados e municípios para garantir qualidade à merenda escolar pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).













Leia também: Duda Salabert busca apoio para cassar mandato de Nikolas Ferreira Ainda segundo o Planalto, em uma apresentação para prefeitos e dirigentes de entidades municipalistas, o chefe do Executivo lançará a plataforma “Mãos à Obra”, com o objetivo de mapear obras paralisadas no país e que necessitam ser retomadas. O evento será às 16h, no Palácio do Planalto.



A definição das demandas para a plataforma será feita por gestores locais, que serão responsáveis por alimentar a base de dados do Mãos à Obra. As prioridades são equipamentos de Saúde, Educação, Esporte, Cultura, além de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida. Os gestores terão até 10 de abril de 2023 para incluir as informações.