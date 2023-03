Vereadoras pedem ao MPF cassação de Nikolas Ferreira por fala transfóbica

Deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou peruca e se denominou Nikole para realizar fala contra pessoas trans na Câmara dos Deputados (foto: TV Camara/YouTube/Reprodução)

As vereadoras de Belo Horizonte Iza Lourença (PSOL) e Cida Falabella (PSOL) pediram, nesta quinta-feira (9/3), ao Ministério Público Federal (MPF) que investigue a conduta do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) por quebra de decoro parlamentar após comentários transfóbicos dele no plenário da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira (8/3).

No Dia Internacional da Mulher, Nikolas usou o espaço na Câmara dos Deputados, usando uma peruca amarela, em tom de deboche, e afirmando que tinha "lugar de fala", para fazer um discurso de que as mulheres estão "perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres".





Defesa de Nikolas Ferreira

As psolistas alegam que a fala do parlamentar ultrapassa o direito à liberdade de expressão, argumentando que ele ofendeu intencionalmente mulheres trans e travestis. Elas também pedem que ele seja responsabilizado por prática de transfobia equiparada ao racismo."Esperamos que esse criminoso transfóbico, nojento e perverso do Nikolas Ferreira tenha seu mandato cassado, porque política não é lugar de agredir mulheres, mas de transformar a vida das pessoas nos municípios, nos estados, lugar de quem tem projeto de país, lugar de resolver a vida do povo”, reclamou Iza Lourença.O deputado federal afirmou, por meio de nota enviada à imprensa, que sua fala tinha como intuito alertas sobre a perda de espaço das mulheres no esporte para mulheres trans. O parlamentar, ao tentar se defender, afirmou, em outro comentário transfóbico, que a fala foi motivada para "não ter um homem no banheiro feminino".