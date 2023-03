Dia da Mulher: deputados travam projeto contra violência política na ALMG

A votação do PL da Violência Política foi adiada devido a confusão que se instalou na Assembleia (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)

Deputados e deputadas do Partido Liberal (PL) e outros partidos de direita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) travaram, nesta quarta-feira (08/03), a votação do projeto de lei do assédio e violência política na Casa, e assinaram uma emenda que pede a retirada de artigo que configura, de fato, o que é violência política contra a mulher. A votação foi adiada devido à confusão que se instalou na Assembleia.