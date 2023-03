Deputado propõe PEC para obrigar escolha do PGR pela lista tríplice

Deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados ) O deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) é autor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que obriga o presidente da República no exercício do mandato a escolher o procurador-geral da República (PGR) dentro da lista tríplice produzida pelo Ministério Público Federal. A PEC está na fase de coleta de assinaturas, e são necessárias 171 para que se inicie a tramitação no Congresso Nacional.





A proposta tomou forma logo após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que não deve seguir a lista tríplice. Lula ressaltou, durante a ocasião, que “já está provado que nem sempre a lista tríplice resolve o problema” e que vai ser “mais criterioso para escolher o próximo PGR”. No entanto, a lista tríplice foi inaugurada durante o primeiro mandato de Lula, em 2003.









Com o fim do mandato de Aras em setembro deste ano, Lula disse, em entrevista à BandNews, que vai adotar um "critério pessoal" . Para o presidente Lula, a "lista tríplice" não é mais uma prioridade, assim como nos outros mandatos.

"O critério será pessoal, de muita meditação, vou conversar com muita gente", afirmou. "Espero escolher um cidadão decente, digno, de caráter, e que esse cidadão seja respeitado pelos bons serviços prestados ao país. Eu não penso mais em lista tríplice. Não penso mais. Esse não é mais o critério do que eu pensava. Quando eu vim para a Presidência eu pensava no sindicato. Então, tudo para mim era lista tríplice. Já está provado que nem tudo, com lista tríplice, resolve o problema. Então, eu vou ser mais criterioso para escolher o procurador-geral da República".





O procurador-geral da República é o chefe do Ministério Público Federal. Uma das funções é denunciar o presidente em casos de crime de responsabilidade, assim como participar em casos envolvendo parlamentares com foro privilegiado.