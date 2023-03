Minas: Prefeita acusa vereador de agressão e vai pedir medida protetiva

Samantha Ávila (foto) acionou policiais após acusar vereador de agressão (foto: Instagram/Reprodução)

Vereador nega agressão

Samantha Ávila (PSDB), prefeita de Bela Vista de Minas, na Região Central do estado, acusa um vereador da cidade de tê-la agredido. O caso ocorreu na semana passada, durante uma visita do parlamentar Roger Silva (PDT) a uma escola municipal. A tucana diz ter sido empurrada pelo pedetista, abriu um boletim de ocorrência (BO) e, agora, promete procurar a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) para pedir uma medida protetiva a fim de impedir que Roger se aproxime fisicamente dela.O caso ocorreu no fim do mês passado. Nesta segunda-feira (6/3), ao, Samantha afirmou que, além da medida protetiva, vai esperar a conclusão da apuração policial para acionar a Justiça. A discussão começou em meio a uma conversa sobre a necessidade de obras em um dos banheiros da escola municipal onde os políticos estavam. Roger teria cobrado a intervenção. Samantha, então, teria explicado que há planos do poder público para reformar a instituição de ensino por completo - o que faria com que o início de uma obra pontual no banheiro não se justificasse àquela altura."Ele (o vereador Roger) se exaltou e veio para cima de mim. Meu marido (Rodrigo Sena Magalhães), que estava atrás de mim, pediu para que falasse baixo comigo e falou para não ter o nome usado na conversa. Ele se exaltou mais ainda e foi para cima de mim e do meu marido. Estava no meio. Ele me empurrou e me defendi com as mãos, tentando pará-lo", disse a prefeita.Ao acusá-lo, Samantha afirmou estar tendo suas capacidades "intelectual, física, de sensibilidade e controle emocional" testadas. "Acho que estou em posição de poder me defender, mas existem mulheres que não podem se defender. Tenho de representá-las. Por isso, vou pedir (a medida protetiva)", assinalou.Bela Vista de Minas está cerca de 120 quilômetros distante de Belo Horizonte. Na cidade, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vivem aproximadamente 10,2 mil pessoas.Procurado pela reportagem, Roger Silva negou as acusações feitas pela prefeita. "Não toquei a mão nela nenhuma vez", rebateu.O vereador acusou o marido de Samantha de ter lhe chamado de "estelionatário". A prefeita, por sua vez, refuta a versão.