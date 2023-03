PBH publica decreto que obriga divulgação de agenda de agentes públicos

Prefeitura de Belo Horizonte publica decreto que obriga divulgação da agenda de agente público por, pelo menos, cinco anos (foto: Amir Martins/PBH)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou no Diário Oficial, nesta sexta-feira (3/3), um decreto que obriga que a agenda dos agentes públicos sejam divulgadas diariamente e que o registro fique disponível para ser consultado por, pelo menos, cinco anos.

A medida busca fortalecer a transparência e a publicidade dos funcionários do município. Para isso, devem ser publicizados compromissos em eventos, reuniões, audiências e despachos internos.Valores gastos com transporte, alimentação, hospedagem, cursos, seminários, congressos, eventos, feiras e atividades de entretenimento estarão disponíveis no Portal da PBH em até 45 dias.O monitoramento e a fiscalização do decreto ficará a cargo da Controladoria-Geral do Município. “A regulamentação da divulgação das agendas dos agentes públicos municipais demonstra um contínuo avanço no compromisso da gestão com uma administração mais transparente e pautada pela integridade”, afirmou Leonardo Ferraz, Controlador-Geral do Município.