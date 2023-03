Zema aprova uso de dinheiro do fundo partidário pelo Partido Novo

'Sou favorável a essa mudança. Do jeito que está hoje, é como ir para uma guerra dizendo que não vai usar pólvora, só faca e espada', diz Zema (foto: Jair Amaral /EM/D.A Press)

Principal liderança do Novo, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, aprova a decisão do diretório nacional da legenda de permitir o uso de recursos advindos do fundo partidário.





"Sou favorável a essa mudança. Do jeito que está hoje, é como ir para uma guerra dizendo que não vai usar pólvora, só faca e espada. Essa regra foi feita pelo partido quando podia haver doações de empresas, que hoje são proibidas. O que adianta o partido morrer com R$ 100 milhões em caixa?", pergunta.

A mudança marca um rompimento das práticas do Novo desde que foi criado há quase dez anos. A rejeição do uso de dinheiro público sempre foi uma das marcas da legenda.



Com o enfraquecimento do partido nas últimas eleições, no entanto, o posicionamento interno começou a mudar. A permissão foi dada para o uso apenas dos rendimentos dos recursos que o partido recebe e aplica, não dos fundos em si.