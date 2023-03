Ministro recebeu por dias sem agenda em viagens no Brasil e no exterior

Ministro das Comunicações Juscelino Filho (União Brasil-MA) usou um avião da Força Aérea Brasileira no mesmo fim de semana que participou de leilão de cavalos (foto: Pedro Ladeira/Folhapress)

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), recebeu diárias do governo federal por dias sem agenda de trabalho em São Paulo, São Luís e até no exterior.Até o momento, o total de diárias recebidas por Juscelino em duas viagens internacionais --a Portugal e Espanha-- soma R$ 34,2 mil.Procurado, ele não respondeu aos questionamentos feitos pela reportagem.Os valores de diárias recebidas constam no Portal da Transparência do governo federal. As diárias são pagas para qualquer servidor público que viaja a trabalho. Os valores variam tanto de acordo com o país de destino como a cidade. Em capitais, os valores costumam ser maiores do que os pagos para deslocamentos no interior.De 10 a 14 de fevereiro, o ministro foi para Portugal e recebeu R$ 9.800 em diárias. Apesar de ter viajado no dia 10, uma sexta-feira, as únicas agendas dele no país foram no dia 13 (segunda), quando participou de um evento de radiodifusão e teve reuniões com empresários e autoridades.

No dia 11, de acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o ministro acompanhou pela internet um leilão de cavalos. "Está lá direto de Portugal nos assistindo, é nosso ministro das Comunicações, Juscelino Filho, mandando um abraço", disse o locutor do evento, segundo o jornal.



A segunda viagem internacional de Juscelino foi iniciada na última sexta-feira (24) e deve se estender até 6 de março. Ele está em Barcelona para acompanhar o World Mobile Congress, evento do setor de telefonia celular.



Para toda a viagem, Juscelino deve receber um total de R$ 24,4 mil em diárias. Apesar de não ter tido agenda na própria sexta e no sábado (25), dias em que já estava na Espanha, Juscelino recebeu diárias por esses dias. O primeiro evento público foi somente às 13h do domingo (26), uma reunião com representantes da empresa Huawei. A primeira visita à feira aconteceu na segunda (27).





O ministro foi indicado para o cargo por seu partido, a União Brasil. O posto foi oferecido para a sigla na busca do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma base maior no Congresso Nacional.Além dos dois casos, o ministro realizou viagens nacionais em que recebeu diárias mesmo com uma agenda pública enxuta e sem compromissos nos fins de semana. Em 12 de janeiro, uma quinta-feira, ele foi para São Luis, capital do estado pelo qual foi eleito deputado federal.Ficou na cidade até 16 de janeiro, uma segunda-feira. No período, teve eventos públicos somente na sexta (13) e na segunda. Para isso, recebeu R$ 2.786, referentes a quatro diárias e meia. No sábado e domingo, não teve agenda pública, embora tenha recebido diárias por esses dias.Em outra viagem, dessa vez para São Paulo, foram R$ 3.000 em diárias para quatro dias na cidade, embora ele tivesse compromissos agendados apenas para dois deles: 26 e 27 de janeiro. Ainda segundo reportagem de O Estado de S. Paulo, ele viajou em avião da FAB (Força Aérea Brasileira) e participou de leilões de cavalos no fim de semana.Além disso, de acordo com o jornal, o ministro omitiu R$ 2,2 milhões em cavalos de raça na sua declaração de bens à Justiça Eleitoral na última eleição.O ministro é criador da raça Quarto de Milha, utilizada em vaquejadas e outras modalidades esportivas.Segundo o jornal, ele possui pelo menos 12 cavalos Quarto de Milha, todos comprados em leilões. Os animais ficam no haras do próprio ministro, localizado em Vitorino Freire, cidade a 320 km de São Luis.Juscelino também destinou emendas parlamentares que beneficiaram empreiteiras alvo da PF (Polícia Federal) e do TCU (Tribunal de Contas da União). Foram R$ 42 milhões para empresas que estão envolvidas em suspeitas de irregularidades ligadas a estatal federal Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba).A Engefort foi a empreiteira que mais recebeu, com cerca de R$ 22,8 milhões em contratos. O TCU indica a companhia como a principal beneficiada de um suposto esquema de cartel.Como revelou a Folha de S.Paulo, a empresa dominou licitações da Codevasf em 2021 e em parte delas usou uma empresa de fechada.Outra empresa beneficiada pelas emendas do na época deputado federal foi a Construservice. Ela teve R$ 19,3 milhões empenhados a partir de verbas direcionadas por Juscelino para empreendimentos em diversos municípios do Maranhão.A empreiteira tem como sócio oculto um empresário conhecido como Eduardo DP. Ele chegou a ser preso em operação da PF em 2022 por uma suposta fraude em licitações e desvios de verbas federais na Codevasf.