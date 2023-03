Silveira sobre reoneração: 'Corrigir uma distorção eleitoreira'

Para Silveira, retirada de impostos favoreceu acionistas da Petrobras e comprometeu orçamento público (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Durante o anúncio da reoneração dos combustíveis nesta terça-feira (28/2), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), disse que a política energética do país terá como objetivo aliar sustentabilidade à responsabilidade social. Segundo o mineiro, a política do atual governo busca corrigir uma distorção causada pela gestão passada.









O ministro faz referência à medida tomada no governo de Jair Bolsonaro (PL) que determinou a isenção de PIS/Cofins dos combustíveis às vésperas do período eleitoral do ano passado. A decisão tinha como validade 31 de dezembro de 2022, mas foi prorrogada por mais dois meses por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em seu primeiro dia de mandato. O diesel e o gás de cozinha seguem sem tributação até o fim do ano, de acordo com Medida Provisória assinada pelo petista.





O imposto cobrado sobre a gasolina será de R$ 0,47 e o sobre o etanol, de R$ 0,02. Os valores seguem a regra de manter a diferença no tributo em maio do ano passado, quando eles eram de R$ 0,69 e 0,24, respectivamente.





Ainda segundo Silveira, o anúncio da reoneração dos combustíveis foi um passo para devolver a dignidade à população e buscar estabilidade econômica no país. Segundo ele, um dos objetivos do atual governo é também investir na produção de combustíveis como o etanol e faturar também com a captura de carbono a partir da plantação de cana-de-açúcar.