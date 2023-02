Lula divulga foto oficial como presidente da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou, nesta segunda-feira (27/02), a foto oficial como presidente da República Federativa do Brasil. Pelas redes sociais, Lula recebeu elogios de eleitores, mas houve também quem tenha feito comparações com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A foto foi tirada pelo seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert, e será colocada em repartições públicas no Brasil e no exterior. De acordo com o jornal, o petista está com o mesmo terno de quando se casou com a primeira-dama Janja Lula da Silva, em 18 de maio de 2022.