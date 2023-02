Lula será vacinado no lançamento da nova campanha de imunização

Presidente se vacinou contra a Covid-19 pela primeira vez em 2021, São Bernardo do Campo, em São Paulo (foto: Reprodução/Redes sociais) O Globo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será vacinado com a quinta dose da vacina contra a COVID-19 no lançamento da nova campanha de imunização do Ministério da Saúde. O evento tem início previsto para às 15 horas, no centro de saúde Guará, no Distrito Federal. As informações são do jornal





Nas redes sociais, o presidente comparou os índices de imunização entre os governos PT em relação aos últimos quatro anos da gestão Jair Bolsonaro (PL). O petista criticou o “negacionismo” associado ao ex-presidente.











“Vamos trabalhar para que o Brasil volte a ter números satisfatórios de imunização e investir em saúde e proteção. Depois de um triste período de negacionismo e descrença na nossa ciência, o governo federal e o Ministério da Saúde voltarão a cuidar do povo brasileiro”, finalizou.

A campanha também marca o início da aplicação no país das vacinas bivalentes, que são eficazes no combate tanto do novo coronavírus original quanto de suas variantes mais recentes, como a ômicron. O imunizante bivalente será direcionado inicialmente para grupos de risco, como idosos e imunocomprometidos.





A data do evento foi escolhida porque no domingo (26/02) completaram-se três anos do dia em que foi confirmado o primeiro caso de infecção pela COVID-19 no Brasil, em 2020. A doença matou quase 700 mil pessoas no país.





Segundo dados do Ministério da Saúde, 19,1 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina contra a COVID-19 em atraso. Além disso, 68,6 milhões não tomaram a terceira e outros 30,2 milhões não receberam a quarta.