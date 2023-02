Apesar de acenos, Tarcísio de Freitas segue entrosado no bolsonarismo

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sobrevoam área atingida pelas fortes chuvas no litoral norte de São Paulo (foto: Twitter/Reproducao)

Apesar dos acenos ao centro e à esquerda, que incluem uma boa relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue entrosado no bolsonarismo.No sábado de Carnaval, pouco antes da tragédia que se abateu sobre o litoral norte, ele participou de uma confraternização em Campinas que reuniu, entre outros, bolsonaristas como o ex-ministro Wagner Rosário (CGU), o ministro do TCU Jorge Oliveira, os deputados federais Ricardo Salles (PL-SP) e Maurício Neves (PP-SP) e os secretários Capitão Derrite (Segurança Pública) e José Vicente Santini, representante do governo paulista em Brasília.O anfitrião foi o irmão de José Vicente, Nelson Santini, que acalenta o desejo de se candidatar a prefeito de Campinas no ano que vem. Outro assunto das conversas foi o retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil e as questões jurídicas que pesam contra ele.

Tarcísio, que tinha plano de descansar no restante do feriado, acabou indo de lá direto para São Sebastião, quando a dimensão a tragédia das chuvas ficou clara, horas depois.