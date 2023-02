José Dirceu deixa UTI, deve receber alta até segunda e ficará em Brasília

José Dirceu pode receber alta do hospital nesta segunda-feira (27/2) (foto: Dirceu Mateus Bonomi/AFP)

"Com alegria, informo que já saí da UTI e até amanhã, de acordo com a equipe médica, deverei ter alta", escreveu o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, de 76 anos, internado desde quinta-feira (23/2).



O político foi submetido a uma cirurgia no Hospital DF Star, em Brasília. "Nos últimos dias do feriado de Carnaval, fui acometido por uma insistente dor de cabeça, o que me fez procurar ajuda médica na manhã de quinta-feira, dia 23/02", diz a nota assinada pelo político, divulgada hoje.



A equipe médica, segundo o ex-ministro, observou a necessidade de um "procedimento neurocirúrgico para drenagem de um pequeno hematoma subdural".



Entre os médicos responsáveis pelo caso de Dirceu está a cardiologista Ludhmila Hajjar, que participou do grupo da Saúde durante a transição para o governo de Lula (PT), entre novembro e dezembro do ano passado.



Dirceu afirmou ainda que passará os próximos 15 dias em sua casa em Brasília para um período de recuperação.



José Dirceu



O político foi ministro de Lula em seu primeiro mandato (2003-2005) e é ainda um dos nomes mais influentes no Partido dos Trabalhadores.



Ele foi preso diversas vezes no âmbito da Operação Lava Jato, sendo a última vez em 2019 —coincidentemente, esteve detido no mesmo período em que Lula. Deixou a prisão em novembro daquele ano.