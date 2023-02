Antonio Carlos Arantes: 'Se Zema quiser, o PL escancara as portas para ele'

Antonio Carlos Arantes é um dos mais fieis aliados de Zema na Assembleia Legislativa (foto: Elizabete Guimarães/ALMG)

O deputado estadual mineiro Antonio Carlos Arantes, do PL, diz que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro "escancara as portas" para receber o governador Romeu Zema em caso de saída do Partido Novo. Zema ganhou o apreço de integrantes das cúpulas estadual e federal do PL no ano passado, depois que resolveu se engajar na campanha pela reeleição de Bolsonaro. Depois, o presidente nacional dos liberais, Valdemar da Costa Neto, advogou pelo apoio do partido ao governador - concretizado com a legenda liderando uma coalizão com diversos deputados estaduais simpáticos ao Palácio Tiradentes "O PL estaria de portas abertas a ele (Zema). Seria extremamente bem-vindo. Não só o governador, mas o vice (Mateus Simões) e o grupo que está à frentedo governo. Seria muito bom para nós", diz Arantes, em entrevista aoPrimeiro Secretário da Assembleia, Arantes afirma que Zema prega cautela em relação à possibilidade de disputar a presidência da República em 2026. Segundo o deputado, a ideia do governador, neste momento, é "fazer um grande mandato"."Um grande mandato o credencia a entrar em uma disputa a presidente ou, no mínimo, ao Senado. Ele, hoje, é nossa maior liderança. Não vejo nenhum horizonte negativo a ele - e, sim, positivo", pontua.O parlamentar crê que, agora, sob a gestão de Tadeu Martins Leite (MDB), a relação entre Executivo e Legislativo estaduais vai se dar em termos mais amenos. Um dos mais antigos parlamentares da Assembleia mineira, ele garante que Zema terá o apoio da ampla maioria dos 77 deputados. O cenário é diferente da conjuntura do mandato anterior, quando a gestão do Novo enfrentou dificuldades para encampar bandeiras como a venda de estatais "Hoje, a base que o governador Romeu Zema tem é suficiente para aprovar a privatização de qualquer autarquia."Faço uma avaliação altamente positiva. Tínhamos um objetivo na Assembleia e o governo tinha, também, um objetivo nessa parceria com a Casa. Nosso objetivo alcançamos de imediato: ter, na presidência, um deputado que tivesse experiência, relacionamento com todo mundo, para facilitar o entrosamento e pacificar a Assembleia, que estava meio estressada. Estava confuso o ambiente nos (últimos) quatro anos de Assembleia, um pouco tumultuado.Precisávamos de um presidente com perfil superagregador - e conseguimos. Tadeu está onde está hoje porque soube construir, respeitando e atendendo as pessoas. Como 1° Secretário, no mandato passado, foi muito imparcial e deu as mesmas condições a todos os deputados. É uma pessoa muito preparada. Caiu como uma luva.Pleiteei esse cargo. Na hora que percebi que não era possível, buscamos essa união com Tadeu em função de ver, nele, a pessoa com o perfil (adequado). Zema, pessoalmente, não se envolveu diretamente na disputa. Ele terceirizou e deu autonomia a Igor (Eto, secretário de Governo). Eles tinham o projeto, que seria Roberto (Andrade), pessoa por quem tenho o maior carinho e respeito. Mas Roberto não teria o entrosamento que tem, hoje, Tadeu. Isso, talvez, gerasse algumas disputas internas que não seriam boas.O objetivo do governo com Roberto era ter uma maioria folgada na Assembleia. Deu certo, e eu sempre falava isso ao governo: Tadeu tinha esse perfil que o governo precisava, que era ter uma maioria folgada, uma Assembleia unida e apoiando o governador. Os resultados estão aí: são dois blocos de apoio ao governo. Hoje, há 57 deputados na base de Zema. Foi fruto dessa construção.O governo aprendeu mais e amadureceu com o mandato e a sucessão aqui (na Assembleia). Nos debates e posicionamentos, houve um amadurecimento muito grande do governo. O perfil de Tadeu é muito mais tranquilo. Agostinho era um pouco mais agitado, nervoso. Tadeu é muito tranquilo, tem facilidade de assimilar as coisas, apaziguar e apagar fogo. Igual a ele, é muito difícil. Isso, não tenho dúvidas, vai ser o diferencial.Quem se diz independente não está seguindo o que foi combinado. Combinamos que teríamos um bloco de apoio ao governo. Há determinadas pautas em que um deputado se sente independente, pois tem tudo a ver com o mandato dele. Nos assuntos ligados à segurança, há deputados que, primeiro, vão ver os interesses do pessoal da segurança.As pessoas têm de ter o amadurecimento de separar as pautas pessoais, de determinadas áreas, do apoio político ao governador. Temos um governo muito sério, que não está aí para fazer qualquer ação com o intuito específico de prejudicar classe 'A' ou 'B'. O governador Zema tem de colocar, primeiramente, os interesses do estado. Com o estado indo bem, a segurança e a saúde vão bem. As finanças do estado têm de ser o foco principal de qualquer processo aqui dentro.Existem privatizações e privatizações. Não é um modelo fechado, uma receita única. Isso tem de ser muito discutido e esclarecido, até para haver um convencimento e facilitar a aprovação. Não tenho dúvidas de que, hoje, a base que o governador Romeu Zema tem é suficiente para aprovar a privatização de qualquer autarquia.Também. Mas é o que disse: qual modelo de privatização? O que o cidadão e o estado vão ganhar com isso? A partir do momento em que houver um modelo convincente de que vai melhorar a prestação de serviço para o cidadão e que vai ser bom para o estado, não tem motivo para não aprovar. Temos deputados suficientes para aprovar. Mas, para isso, é preciso um bom convencimento e bons argumentos para não haver dificuldade.A mesma coisa. Falou-se muito nessas pautas, mas não foi para discussão, para a pauta (de votações). Se você perguntar para a maioria dos deputados qual é o projeto de Recuperação Fiscal, não sabem. Não foi para a discussão. A Recuperação Fiscal é a mesma coisa (das privatizações): tem modelos. Quando vem um projeto desse tipo, ele chega mais 'pesado' e, à medida que vai para o debate, você vai aperfeiçoando e melhorando.É possível. Tadeu foi muito claro: ele não garante aprovações, mas garante a priorização em pautar. Pautar e abrir a discussão. O governo tem uma equipe muito competente e muito profissional. No Planejamento, (a secretária) Luísa (Barreto) tem muito prestígio aqui. Isso vai facilitar. O vice-governador é muito competente e conhece muito de finanças. O secretário Igor tem bom conhecimento do meio político. Isso tudo, no nosso entendimento, vai facilitar.Atribuo a vários fatores. Quando o governo é bom - e o governo Zema foi muito bom - isso facilita a vida dos deputados. Foi um diferencial. Viemos de um governo difícil, de Pimentel, e isso desgastou todo mundo. Desgastou até a oposição. Zema e o governo dele geraram um clima positivo aos deputados - principalmente para os deputados.A pandemia separou as pessoas e dificultou a movimentação de novas lideranças. Pessoas que queriam colocar o nome à disposição para uma candidatura tiveram menos oportunidades, pois houve menos festas e eventos. Muitas lideranças não conseguiram se apresentar à sociedade.A polarização entre esquerda e direita, em meu entendimento, fez com que as pessoas ideologicamente identificadas com a esquerda ou com a direita levassem vantagem. As pessoas que estavam no meio não tiveram jeito de aparecer.O governador tem portas abertas. No dia que ele quiser, o PL não abre as portas para ele, mas escancara. O governador é, hoje, a maior liderança do estado - e está entre as maiores do Brasil. O PL estaria de portas abertas a ele. Seria extremamente bem-vindo. Não só o governador, mas o vice e o grupo que está à frente do governo. Seria muito bom para nós.Conversei com ele sobre isso. Zema falou em dar um passo de cada vez. (Primeiro) fazer um grande mandato, porque um grande mandato o credencia a entrar em uma disputa a presidente ou, no mínimo, ao Senado. Ele, hoje, é nossa maior liderança. Não vejo nenhum horizonte negativo a ele - e, sim, positivo.