Sessão da Câmara de São João del-Rei termina com confusão e pancadaria

Vereador Stefânio Pires brigou com assessor de deputado federal na sessão da Câmara de São Joãl del-Rei (foto: Facebook Câmara Municipal de São João del-Rei)





Uma confusão foi registrada no plenário e no salão anexo da Câmara Municipal de São João del-Rei no final da sessão realizada nessa terça-feira (14/02).





O líder do governo, vereador Stefânio Pires (União Brasil) e o vereador Igor Sandim (Podemos), debatiam sobre a saúde do município. Na fala de Stefânio, um assessor do deputado federal Dr. Frederico (Podemos) foi até Sandim e falou algo no ouvido do parlamentar. Stefânio então, ironizou a situação (a cena pode ser vista a partir de 1h43 minutos).









"Eu não preciso ninguém me ensinar a falar. Eu falo, aqui, está vendo? Ninguém veio soprar no meu ouvido", disse Stefânio.





O assessor, que estava acompanhando a sessão no plenário, reage às falas de Stefânio e começa a lembrar dos processos que o vereador tem na Justiça envolvendo a Lei Maria da Penha. Neste momento, Stefânio perde a paciência. Já temendo uma confusão, o presidente da Câmara, Sargento Machado (PRTB) encerrou a sessão.









Nas imagens recebidas pela reportagem, Stefânio vai para cima do assessor do deputado federal. O vereador, inclusive, chega a empurrá-lo. Foram necessárias várias pessoas para conter Stefânio, enquanto o assessor deixa as dependências da Câmara.





A reportagem do jornal Estado de Minas procurou os vereadores Igor Sandim e Stefânio Pires, mas eles não responderam aos questionamentos. Por ser líder do governo na Câmara, a prefeitura de São João del-Rei foi procurada, mas não respondeu. O deputado Dr. Frederico também não se pronunciou.





Vereador foi condenado pela Lei Maria da Penha









A confusão envolvendo o vereador Stefânio Pires é mais uma polêmica na biografia do parlamentar, que exerce mandato desde 2013. Stefânio foi condenado em duas instâncias pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) por violência doméstica e lesão corporal contra a mulher e enteada. Os casos foram enquadrados na Lei Maria da Penha.





O caso ocorreu em 2013 e o STJ condenou o vereador em agosto de 2022 a uma pena de dois anos. No início de fevereiro, a Justiça ordenou o começo do cumprimento da pena em regime aberto. Com isso, Stefânio não pode frequentar bares, boates e zonas de meretrício, nem sair da cidade sem a autorização do Judiciário. Além disso, teve os direitos políticos suspensos.





Mesmo diante da condenação, Stefânio segue com o mandato de vereador e como líder do governo na Casa.