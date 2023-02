Deputado ataca Flávio Dino: 'vem buscar minha arma aqui, seu merda'

%uD83D%uDEA8NOTA DA BANCADA DO PSB NA CÂMARA%uD83D%uDEA8



A bancada do PSB na Câmara repudia as falas do deputado Gilson Cardoso Fahur (PSD-PR), que fez uso de um evento nas dependências da Câmara dos Deputados para ameaçar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, nesta quinta-feira.