Senador cearense Eduardo Girão anuncia filiação ao partido Novo

Eduardo Girão (Novo-CE) anunciou desfiliação do Podemos, partido em que estava desde 2019, e filiação ao Novo (foto: Jefferson Rudy/Agencia Senado)

O senador cearense Eduardo Girão informou nesta terça-feira (7/2) que vai se filiar ao partido Novo. O parlamentar, que deixou o Podemos, sigla que integrava desde 2019, fez o anuncio da mudança em suas redes sociais."Após muita reflexão e diálogo,acertei a minha desfiliação do Podemos a quem continuo a nutrir profundo respeito e gratidão", escreveu o cearense.O senador ganhou notoriedade ao longo do governo Bolsonaro por abordar temas ligados a pauta governista, como criminalização das drogas, críticas as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a Covid-19 e ao Supremo Tribunal Federal, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes.

Na última quarta-feira (1º), Girão desistiu, na última hora, de concorrer à presidência do Senado para apoiar a candidatura de Rogério Marinho (PL-RN). A vitória ficou com Rodrigo Pacheco (PSD-MG) que foi reconduzido ao cargo ao receber apoio de 49 senadores, contra 32.



O senador anunciou a "decisão importante política e que gostaria de compartilhar com você: a minha filiação ao Novo ; uma outra agremiação partidária brasileira diferenciada e que tem prestado um grande serviço ao País".



Ele será o primeiro senador da breve história do partido Novo.