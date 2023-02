João Doria torce para o governo Lula: 'Um novo cenário'

João Doria diz que governo Bolsonaro deixou uma marca "negativa" (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

João Doria afirmou que está otimista com o governo do presidente Lula (PT), a quem já fez críticas publicamente. O ex-tucano foi governador de São Paulo até 2022.

"A expectativa provocada pelo governo Lula traz uma vantagem para o Brasil porque apresenta um novo cenário político, econômico, institucional e ambiental", disse ele à coluna Direto da Fonte, do jornal

Ele também disse que Jair Bolsonaro (PL) "deixou a marca do pior governo que o Brasil já teve". Eleito governador em 2018 com o voto "Bolsodoria", o paulista rompeu politicamente com o ex-presidente em meados de 2019, e disse se arrepender de um dia tê-lo apoiado.

Doria fora da vida política

Doria saiu do PSDB em outubro do ano passado, após 22 anos de filiação. O ex-governador está fora da carreira política desde então, e diz não ter planos para retomá-la. "Apertei o botão, deletei a vida política, e vou me dedicar inteiramente a vida privada. Esse é o lugar onde pretendo continuar permanentemente. Não tenho nenhum desejo de retornar à vida pública", declarou.

Ele afirmou que tem mais qualidade de vida agora, que dorme melhor e sente que rejuvenesceu. O ex-governador disse que vai se dedicar a sua consultoria e ao Lide, grupo que reúne empresários de diversos ramos.