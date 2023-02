Escritor critica fala de Alexandre Moraes: 'Tabajara é um indígena'

Ministro Alexandre de Moraes utiliza termo de tribo indígena de forma pejorativa (foto: Agência Brasil) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi criticado por usar o termo "golpe Tabajara” para se referir à tentativa de gravar uma conversa dele com o senador Marcos do Val (Podemos-ES). O escritor Paulo Scott apontou que este é um nome indígena que “reivindicam a identidade e a ancestralidade”.









O termo faz referência às Organizações Tabajara, empresa fictícia criada pelo programa de TV “Casseta & Planeta”, que agora é um termo utilizado para se tratar de qualquer ação falsa e mentirosa.





Para o escritor, é um termo que deve ser respeitado por carregar o nome de um povo indígena. “Abro a @folha e leio ‘Alexandre de Moraes vê 'tentativa Tabajara' de golpe no Brasil’. Ontem escutando @reinaldoazevedo ouvi ele falar três vezes a palavra Tabajara. No @brasil247 tem sempre alguém falando "golpe Tabajara". Sugiro que parem com isso. Um Tabajara é um indígena”, escreveu.

Tabajaras são um povo indígena que habita o litoral do Brasil no trecho entre a ilha de Itamaracá e a foz do rio Paraíba, além de territórios no Piauí. Atualmente, grupos dos estados da Paraíba, do Ceará e do Piauí reivindicam a identidade e a ancestralidade tabajara. Respeitem. %u2014 Paulo Scott (@elrodris) February 3, 2023





“Tabajaras são um povo indígena que habita o litoral do Brasil no trecho entre a ilha de Itamaracá e a foz do rio Paraíba, além de territórios no Piauí. Atualmente, grupos dos estados da Paraíba, do Ceará e do Piauí reivindicam a identidade e a ancestralidade tabajara. Respeitem”, acrescentou.





Ele continuou: “Se tudo é linguagem, comecem a melhorar o mundo pela escolhendo bem as palavras que serão usadas. Tudo reflete, tudo é simbologia, tudo é cultura. Foi deixando a extrema-direita usar como quis suas simbologias que o fanatismo de alguns chegou aonde chegou. Respeitem os indígenas.”