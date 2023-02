Marinho diz que repudia atos extremistas 'da direita e da esquerda'

O senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou nesta quarta-feira (1/2) que repudia atos extremistas "tanto da direita, quanto da esquerda". O parlamentar tenta se tornar presidente do Senado e deu a declaração durante discurso antes da votação da Mesa Diretora para o próximo biênio 2023-2024.











Rogério Marinho (PL-RN), senador pelo Rio Grande do Norte (foto: Pedro França/Senado)

Marinho disputa o posto de presidente do Senado com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tenta a reeleição. "Atos assim precisam ser fortemente repudiados. E aqueles que forem identificados punidos pelo Judiciário com o devido processo legal", completou Marinho, durante segunda reunião preparatória do Senado, nesta quarta.Marinho disputa o posto de presidente do Senado com o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que tenta a reeleição.

Rogério Marinho: 'Claramente existe um desequilíbrio entre os poderes'

O Brasil assistiu à invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 8 de janeiro deste ano, feita por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que teve Marinho como ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil. Os bolsonaristas ainda não aceitaram a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022.





O então presidente da República não foi reeleito ao ser derrotado por Lula (PT) no segundo turno, em 30 de outubro, por 50,9% dos votos válidos a 49,1%. Lula tomou posse como presidente em 1º de janeiro.