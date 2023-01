Vidente tira cartas para saber se Lula confiscará poupança de brasileiros

Sulamita fez tiragens de cartas sobre um possível confisco de poupanças dos brasileiros (foto: Reprodução/Youtube Luz de Cigana Sulamita - OFICIAL) Nas últimas semanas, a temática da economia esteve em pauta pelo Brasil após alguns anúncios feitos pela equipe do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo de previsões sobre a economia brasileira, a cigana Sulamita — conhecida vidente das redes sociais — fez tiragens de cartas sobre um possível confisco de poupanças dos brasileiros, como o ocorrido em 1990 no governo Collor.





Como de costume, a cigana fez dois jogos simultâneos de nove cartas com dois baralhos distintos.









A cigana mostrou também a carta da 'Pessoa' e a carta dos 'Ratos' — que significa tirar algo de alguém.

As cartas das 'Flores' e dos 'Pássaros' também se repetem nos jogos. "Os pássaros remetem ao povo brasileiro rumo à tranquilidade", explica Sulamita.





A carta da 'Casa', relacionada à Terra, indica, segundo a cigana, "a abertura de caminhos apesar das nuvens que passamos e iremos passar, mas não estou falando de confisco". Ela relaciona também à fala a carta da 'Chave'.





Confiscará ou não?





De acordo com Sulamita, as cartas dos 'Caminhos' e dos 'Frutos' reforçam a ideia de que não haverá confisco de dinheiro. "Os frutos são nosso dinheiro, que a gente suou para guardar um pouquinho, para pagar as nossas contas."





Ela também informou que as cartas da 'Carta' (traz novidades), a da 'Foiçe' (corte), 'Cão' (lealdade) e 'Coração' indicam que não vê a confiscação de poupanças ocorrendo. "Vou ser muito sincera, não vejo. Mas, não vejo que seria impossível", pontuou também.





As últimas cartas mostradas por Sulamita foram as da 'Aliança' e 'Montanhas', que significam mudanças e uma nova aliança de Lula nos próximos dias.





Nova tiragem sobre moeda de comércio prevista por Lula





No começo do vídeo, Sulamita já havia dito que faria uma nova tiragem de cartas para questionar a espiritualidade sobre a nova moeda de comércio anunciada por Lula.





Em 23 de janeiro, o presidente, que estava em viagem oficial à Argentina, falou sobre negociar uma moeda comum com o país vizinho para ser utilizada em transações comerciais entre os dois governos.





Na tiragem de cartas, a cigana mostrou que a carta do 'Homem' e dos 'Ratos' se repetiram do primeiro jogo. "Não seria bom para nossa terra essa moeda", indicou.





Entretanto, o jogo também teve a carta dos 'Lírios', outra que saiu no jogo anterior. "Ela vem ao centro aqui, ou seja, é uma carta extremamente positiva e que neutraliza o que há de mal", explica.





"Essa moeda, a pessoa pode tentar de tudo para implantar, no entanto, eu não vejo indo para frente. Primeiro porque prejudicaria demais a economia do Brasil", afirmou Sulamita.





As outras cartas do jogo — 'Livros', 'Corações' e 'Frutos'(repetidas do jogo anterior), 'Dama' (representando a Terra) — corroboram para a fala de que a nova moeda não vai para a frente.





A cigana previu ainda muitas coisas podem vir a tona nos próximos dias, baseada nas cartas da 'Sorte' e 'Cavaleiro'.