Lula sobre conversa com outros países: 'Vamos continuar fazendo'

Antes mesmo de tomar posse, Lula se encontrou com diversas autoridades (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta terça-feira (31/1), que vai continuar trabalhando com os outros países para manter a discussão da questão climática, da defesa da democracia e dos investimentos no Brasil.“Desde o dia 31/12, estive com representantes de 22 países e organizações internacionais discutindo a questão climática, a defesa da democracia e da paz e a retomada de investimentos estrangeiros. Prometemos que o Brasil voltaria a conversar com o mundo, e estamos fazendo isso”.Antes mesmo de tomar posse, Lula se encontrou com diversas autoridades e colocou como prioridade discutir a importância da democracia, atacada por membros da extrema-direita que idolatram o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).