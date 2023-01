Danilo Gentili sobre discussão de golpe: 'Gabinete de ódio do PT é do bem'

Humorista Danino Gentilli pode seguir carreira política com apoio do MBL (foto: STB/Reprodução) Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamar o ex-presidente Michel Temer (MDB) de “golpista”, o humorista Danilo Gentilli veio a público discutir sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).





“O Gabinete do Ódio do PT ontem funcionou a todo vapor contra quem questionou a narrativa do golpe e do impeachment e a imprensa fingiu que nem viu. O gabinete do ódio do PT é do bem”, escreveu Gentili.

O humorista é cotado para ser candidato à Presidência em 2026 pelo possível novo partido do Movimento Brasil Livre (MBL).







“Hoje, o Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Significa que quase tudo que fizemos de benefício social no meu país, em 13 anos de governo, foi destruído em seis anos, ou em sete anos, nos três do golpista Michel Temer, e quatro, do governo Bolsonaro”, disse Lula.



Temer foi às redes sociais para responder a fala do presidente Lula.

"Ao contrário do que ele disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada a pena prevista para quem infringe a Constituição", postou Temer. "Recomendo ao presidente Lula que governe olhando para a frente, defendendo a verdade, praticando a harmonia e pregando a paz", seguiu.Para o ex-presidente, as únicas coisas que ele destruiu foram índices econômicos negativos. "Como se vê, com a nossa chegada ao governo o Brasil não sofreu um golpe institucional, foi sim 'vítima' de um Golpe de Sorte", afirmou.