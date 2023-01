Ribeirão Preto terá primeiro secretário municipal gay da história

Pedro Leão (MDB-SP) é ator, dramaturgo e jornalista, com passagem por cargos em outros órgãos públicos, como a própria secretaria que agora comanda e a Assembleia Legislativa de São Paulo (foto: Reprodução/Instagram)

Reduto do bolsonarismo no interior do estado de São Paulo, a cidade de Ribeirão Preto (SP) terá pela primeira vez em sua história um secretário municipal gay. Pedro Leão, presidente do MDB Diversidade, braço LGBTQIA+ do partido, cuidará da pasta da Cultura e Turismo na gestão do prefeito Duarte Nogueira (PSDB).





Leão é ator, dramaturgo e jornalista, com passagem por cargos em outros órgãos públicos, como a própria secretaria que agora comanda e a Assembleia Legislativa de São Paulo.No segundo turno, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 59,6% dos votos da cidade, contra 40,3% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).Ao assumir a secretaria, ele disse ter a intenção de trabalhar por políticas para a juventude e fomento para profissionais da cultura e do turismo. Também falou em preservar o patrimônio histórico e defender os direitos humanos e minorias. O prefeito Duarte Nogueira apoiou Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.