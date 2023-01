Lula fará decreto contra 'grave crise' que afeta os yanomamis

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar Roraima nos próximos após série de mortes de crianças yanomamis ocasionadas por garimpo ilegal (foto: DOUGLAS MAGNO / AFP)

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, disse que o presidente Lula (PT) está elaborando um decreto para criar um comitê contra a "grave crise" que atinge os yanomamis.



Neste sábado (21), o presidente visitará uma região de Roraima onde vivem os indígenas e, segundo o ministro, terá suporte das Forças Armadas.





O comitê será formado por representantes dos ministérios dos Povos Indígenas, da Saúde, da Justiça e Desenvolvimento Social, "para dar conta do problema de desnutrição, fome, saúde, muito grave nessa região", segundo Dias. Também dão apoio a Funai (Fundação Nacional do Povos Indígenas) e a Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena).A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, falou que também irá amanhã a Roraima, "a pedido do presidente Lula".Crise sanitária e humanitária. 570 crianças yanomami morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome, "devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região", segundo a pasta dos Povos Indígenas.

Em conjunto com Saúde, a pasta "irá decretar crise sanitária e humanitária, enquanto o Governo Federal decretará o estado de calamidade pública".Na quarta-feira, o Ministério da Saúde enviou uma equipe para Roraima para elaborar um diagnóstico sobre a população da área.A região é palco de confrontos violentos e frequentes entre garimpeiros e os indígenas, além de denúncias de negligência do governo do Estado e da antiga gestão Bolsonaro.