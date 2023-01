Alessandro Vieira apresenta PEC para federalizar segurança pública do DF

De acordo com o texto, a indicação dos chefes das polícias deverá ser submetida à avaliação do Senado.

O pedido foi feito depois da intervenção federal na segurança do DF assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após os ataques terroristas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aos Três Poderes.

Alessandro Vieira já havia dito que os atos de violência contra os Três Poderes são uma consequência da "sensação de impunidade", segundo ele, criada pela atuação omissa da Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Uma parte relevante da tragédia que vivemos é consequência da sensação de impunidade que deriva de uma PGR omissa", escreveu no Twitter.

O senador disse, ainda, que o órgão foi "claramente capturado por um projeto político".

Invasão aos Três Poderes

Um dia depois dos ataques, os acampamentos de bolsonaristas golpistas foram enfim desmontados após ordem do STF. Mais de 1,2 mil foram detidos em Brasília. Concentrações também foram desfeitas em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras capitais. Na maioria dos casos, sem confrontos.









Vestidos de verde e amarelo, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo (8/1). Estima-se que 4 mil pessoas participaram da ação em Brasília.Inconformados com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os bolsonaristas ocuparam as sedes do Três Poderes da República para pedir pelo golpe militar. Foram quebrados objetos históricos, obras de arte, móveis e vidraças. Houve invasão a gabinetes e roubo de documentos e armas.Após o ataque, Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Horas depois, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu afastar o governador Ibaneis Rocha por 90 dias