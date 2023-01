Silveira promete rigor contra vândalos após ataques a linhas de energia

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG) destacou que a reunião com empresas que fornecem energia debateu questões sobre a modernização da segurança dos sistemas de transmissão (foto: Reprodução) Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira (PSD-MG) se comprometeu a dar uma resposta rigorosa aos responsáveis pelos ataques a torres de transmissão de energia elétrica ocorridos nessa segunda-feira (16/1). A fala ocorreu após reunião com empresas do setor energético e com representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal nesta terça-feira (17/1)





"Uma resposta vigorosa e rigorosa aos vândalos que tentam atacar este patrimônio nacional tão importante para o desenvolvimento do país", afirmou Silveira sobre os temas abordados na reunião.





O ministro destacou que a reunião também foi usada para debater questões sobre a modernização da segurança dos sistemas de transmissão. E afirmou que entre as tecnologias que podem ser adotadas estão "vídeomonitoramento, vigilância via drone e outros instrumentos que têm no mundo".





Em consonância ao que foi divulgado pela Aneel, Silveira afirmou que "praticamente todas as redes de transmissão, menos a última deste final de semana de São Paulo, já estão em pleno funcionamento. Nós não tivemos nenhum problema no sistema. Não houve nenhuma interrupção do sistema. Os serviços continuaram completamente regulares".





Sobre as investigações e punições aos responsáveis pelos ataques, Silveira afirmou que a Polícia Federal já está com inquéritos em andamento. E que o"GSI, a Polícia Rodoviária Federal e o Ministério da Justiça estão envolvidos para que possamos virar a página".