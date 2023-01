Em Nova York, projeção chama Bolsonaro e aliados de 'ratos da Flórida'

Uma projeção em prédio de Manhattan, em Nova York, chama o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns aliados, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de “Flórida Rats”, ratos da Flórida, em tradução livre. Uma projeção em prédio de Manhattan, em Nova York, chama o ex-presidente Jair Bolsonaro e alguns aliados, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de “Flórida Rats”, ratos da Flórida, em tradução livre.





Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, publicado pelo professor da Brown University e Coordenador Nacional da Democracy Brazil, James Green, é possível ver os correligionários de Bolsonaro com as orelhas do Mickey, personagem emblemático da Disney.

A projeção também mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro com o uniforme penitenciário e as mãos algemadas. Em outra imagem, Bolsonaro e Trump aparecem também com o traje penitenciário e, acima de cada um, a data das invasões aos congressos dos dois países - o Capitólio e o Congresso Nacional.





Relembre





Em 6 de janeiro de 2021, milhares de inimigos internos, simpatizantes do então presidente republicano Donald Trump, invadiram o Capitólio e golpearam a democracia, no momento em que congressistas certificavam a eleição do democrata Joe Biden. A agressão à sede do Legislativo, em Washington D.C., terminou com cinco mortos, dezenas de feridos e ao menos 700 pessoas formalmente acusadas.

Projeção em prédio de Nova York mostra os ex-presidente Jair Bolsonaro e Donald Trump, e aliados, como 'ratos da Flórida' (foto: Reprodução)



Já em Brasília, um grupo de bolsonaristas radicais invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no dia 08 de janeiro. O episódio foi comparado com a invasão dos EUA e foi chamado pela comunidade internacional de "Capitólio brasileiro”.