Lula brinca com presidente do BB sobre 'pouquinho de aumento' contra greve

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa durante posse da presidente do Banco do Brasil Tarciana Medeiros (foto: Fátima Meira/Futura Press/Folhapress)

Em tom de brincadeira, Lula (PT) disse nesta segunda-feira (16/1) que a nova presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, teria que dar um "pouquinho de aumento" aos seus funcionários para evitar greve.A fala do petista arrancou gargalhadas e aplausos da plateia."De vez em quando, a gente tem que dar um pouquinho de aumento para os funcionários, porque, senão, eles fazem greve contra você. E essa amizade... todo mundo está aplaudindo de pé... Mas essa amizade termina quando eles pedem os primeiros 10% de aumento de salário de real, se você disser que o bando não pode dar", disse Lula, durante evento posse da nova presidente do BB.

EM SÉCULOS

Tarciana Medeiros é a primeira mulher que presidir o Banco do Brasil em mais de 200 anos.



Ela tem 44 anos, é paraibana e está há 22 anos no BB. Desde 2021, é executiva na Diretoria de Clientes PF e MPE, na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes, onde é responsável pelo B-Commerce do Banco do Brasil.



Durante o seu discurso, a nova presidente citou a excelência dos modelos de governança da instituição e suas subsidiárias e prometeu uma gestão transparente e com diálogo.



"A minha gestão será marcada pela transparência e pelo diálogo franco e aberto", afirmou Tarciana Medeiros.



"Nos sentiremos realizados de ter participado da transformação do País em nação que valoriza o povo. Essa transformação do País vai levar a menos desigualdade e mais oportunidades para todos", completou.