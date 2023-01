Bolsonarista que disse o nome ao invadir Congresso está detida em presídio

A administradora Alessandra Faria Rondon postava o dia a dia dos acampamentos bolsonaristas em suas redes sociais (foto: Reprodução/Facebook)

Os ataques realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no último domingo (8/1) ainda rendem desdobramentos. Participante dos atos, a administradora Alessandra Faria Rondon, que fez um vídeo falando o próprio nome, está na lista de detidas da Penitenciária Feminina do Distrito Federal."Queremos intervenção militar. Intervenção militar já!", brada a bolsonarista em vídeo publicado nas redes sociais. Nas imagens, ela está sentada em uma cadeira do Senado.Alessandra e o marido Joelton Gusmão de Oliveira participaram dos ataques às sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Além de movéis e vidros quebrados, obras de arte e objetos históricos de valor inestimável foram danificados. Os terroristas rasgaram documentos, invadiram gabinetes e roubaram armas.

O casal reside em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, mas ela é de Cuiabá, no Mato Grosso, e ele, de Jordânia, na Região do Jequitinhonha.