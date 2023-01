Dra. Luana critica veto político à indicação técnica para Saúde

Luana também relembrou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no qual ela avaliou ter sido um exemplo 'trágico' (foto: AGÊNCIA SENADO/REPRODUÇÃO)









Infectologista Luana Araujo superou um câncer e se dedica à saúde pública No post, Luana citou a médica Ana Goretti Kalume Maranhão, que foi barrada pelo Palácio do Planalto para assumir a chefia do Departamento de Imunizações do Ministério da Saúde. A pediatra é uma das maiores especialistas da área no país e teve sua nomeação suspensa por ter elogiado a Lava Jato.









Em seguida, a médica teceu elogios para Ana. “Você é gigante, e todas as dezenas de manifestações de apoio que você recebeu só atestam isso”.





“Uma sugestão, singela e humilde aos constituintes políticos do novo governo - se o que traz a reportagem for real: deixem o pessoal técnico trabalhar. Deixem as escolhas técnicas serem feitas, foi para isso que vocês escolheram uma ministra sanitarista, certo? Não repitam erros do passado. Vai ser bom pra todo mundo”, disse.





Luana também relembrou o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no qual ela avaliou ter sido um exemplo “trágico”. “Tenho certeza que não quer ser copiado por ninguém”, concluiu.

