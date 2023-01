Sindicato e MPMG se reúnem para discutir agressões a jornalistas

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG) se reuniram nesta quarta-feira (11/1) com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) para discutir a investigação de agressões sofridas por profissionais da imprensa na cobertura de protestos golpistas nas últimas semanas.

Uma representação foi entre ao MPMG contendo relatos de jornalistas que foram agredidos durante a cobertura do acampamento bolsonarista instalado por mais de dois meses em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército, na Avenida Raja Gabaglia, Região Oeste da capital.

Os episódios mais tensos no QG bolsonarista aconteceram na última semana. Primeiro, em 5 de janeiro, um fotógrafo foi agredido por vários manifestantes enquanto trabalhava. No dia seguinte, enquanto cobriam a ação de desmontagem do acampamento pela Prefeitura de Belo Horizonte, outros profissionais foram covardemente atacados por golpistas, que agrediram jornalistas e quebraram equipamentos