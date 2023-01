Regina Duarte divulga fake news sobre governo Lula

Regina já foi secretária da Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO)

Regina Duarte compartilha notícia falsa (foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)

PEC aumentou o salário

A atriz Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), compartilhou uma notícia falsa, nesta terça-feira (10/1), sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).No Instagram, Regina afirmou que Lula teria dito que o salário mínimo não iria aumentar. A publicação é atribuída à página Conexão News Brasil.O que ocorreu, na verdade, foi o adiamento do pronunciamento do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, sobre o reajuste do salário mínimo.A declaração precisou ser cancelada após a destruição causada por eleitores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos Três Poderes, em Brasília.A assessoria do Ministério do Trabalho ainda não definiu uma nova data para o anúncio de Marinho a respeito do salário mínimo.O salário mínimo de 2023 entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Apesar disso, o valor ainda não foi reajustado para R$ 1.320 como queria o governo Lula na PEC de Transição.Até dezembro de 2022, o salário mínimo era de R$ 1.212. No mesmo mês, Bolsonaro (PL) editou medida provisória para elevar a R$ 1.302 em 2023.Após debates no Senado sobre a PEC de Transição, foi decidido o patamar de R$ 1.320, pois o valor de R$ 1.302 não garantia ganho real acima da inflação.